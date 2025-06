Cursos profissionalizantes do Cesas promovem inclusão e novas oportunidades

Os cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente pelo Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul (Cesas), na 602, têm sido uma oportunidade de transformação para jovens, adultos e pessoas com deficiência (PCDs). Voltados à comunidade, os cursos atendem estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com foco em inclusão e acessibilidade.

Ao todo são nove turmas nos cursos de operador de microcomputador, assistente administrativo e cozinheiro, com média de 15 a 20 alunos por turma. As aulas ocorrem três vezes por semana (terça a quinta), em três turnos, somando cerca de 220 horas. Os participantes recebem certificação, alimentação e passe estudantil.

A Secretaria de Educação, por meio da Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral, está finalizando parceria com o Senac para o projeto Empregabilidade Inclusiva, que também prevê articulação com empresas para facilitar a entrada dos alunos no mercado de trabalho.

Criado há 11 anos para atender alunos da EJA, o projeto foi ampliado para PCDs e comunidade externa, com intérpretes e estrutura adaptada, e já conta com quatro alunos surdos matriculados. “É uma chance para quem quer voltar a estudar e se qualificar, inclusive pessoas em processo de envelhecimento”, destaca a supervisora pedagógica Ana Carolina Leonel Emediato.

As próximas inscrições estão previstas para julho. Interessados devem acessar o site da Secretaria de Educação ou comparecer pessoalmente ao Cesas.