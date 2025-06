24ª edição do Dia da Mulher da DPDF ocorre nesta segunda-feira (2/6)

O Dia da Mulher, iniciativa da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), oferecerá diversos serviços gratuitos para mulheres em situação de vulnerabilidade nesta segunda-feira (2/6). Em sua 24ª edição, o projeto oferece serviços gratuitos com foco na promoção da cidadania, no acolhimento e na defesa dos direitos femininos, das 8h às 16h.

O defensor público-geral, Celestino Chupel, afirmou que a construção conjunta e solidária não apenas reforça a missão institucional da DPDF de garantir o acesso pleno à Justiça, mas também transforma o atendimento em uma verdadeira porta de recomeço para mulheres que buscam apoio, proteção e novas oportunidades.

Coordenadora do Dia da Mulher, Emmanuela Saboya ressaltou que a iniciativa é um espaço construído para que as mulheres se sintam seguras, amparadas e incentivadas a recomeçar. “Unir forças com outras instituições é essencial para que possamos oferecer um atendimento mais completo e humanizado, capaz de transformar realidades”, avaliou.

O evento desta segunda-feira (2/6) ocorrerá no Setor Comercial Norte, Quadra 1, Bloco G, Loja 1 — Edifício Rossi Esplanada Business, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Confira a lista de serviços oferecidos clicando aqui.