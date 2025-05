DER-DF encerra operações do Maio Amarelo com 34 mil atendimentos

O presidente do DER, Fauzi Nacfur Júnior, disse estar orgulhoso com resultados tão positivos - (crédito: Divulgação/DER-DF)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) encerrou as ações do Maio Amarelo 2025 neste sábado (31/5). Desde o início do mês, de acordo com a autarquia, foram aproximadamente 34 mil atendimentos diretos, em 70 ações.

O encerramento contou com um evento na Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia). As atividades reuniram cerca de 150 pessoas, marcando mais uma importante ação educativa.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior, disse estar orgulhoso com resultados tão positivos. O superintendente do departamento, Elcy Ozório, destacou que as ações do DER-DF no Maio Amarelo têm demonstrado resultados positivos na conscientização dos condutores.

A campanha Maio Amarelo 2025 do DER-DF começou no primeiro dia do mês, com o 6º Encontro de Carrinhos de Rolimã e teve ações como atendimentos na Transitolândia, conscientização em bares, atividades para pedestres, motofretistas e ciclistas, palestras e blitz educativas.

Números

Ao todo, foram realizadas 11 operações: cinco operações Carga Pesada, quatro operações Moto Legal e duas operações Pérola Negra. No total, 619 veículos foram abordados durante as operações, com foco em documentação, habilitação e segurança veicular.

Segundo o Chefe de Operações Especializadas, Rafael Luna, as operações reforçaram a presença do DER-DF nas vias, promovendo segurança viária e preservação de vidas. “Atuamos nessas frentes com importantes parceiros como a Polícia Militar do DF e a ANTT, que foram essenciais para o sucesso das ações”, apontou.