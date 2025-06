Mega-Sena acumula e prêmio máximo chega a R$ 40 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (3/6), e o prêmio está acumulado em R$ 40 milhões. Para a alegria de grande parte dos apostadores, no último concurso ninguém acertou as seis dezenas sorteadas: 06, 13, 15, 19, 32 e 60. Em busca do sonho de virar milionário, os brasilienses correram para as lotéricas tentar a sorte.

É o caso de Aparecida Fonseca, de 58 anos, que acordou com uma intuição diferente nesta segunda (2/6). A doméstica decidiu que era o dia certo para apostar. “Acordei inspirada e com vontade de jogar. Estou com grandes expectativas que vou levar esse prêmio”, disse ao Correio, confiante que levará os R$ 40 milhões.

Aparecida conta que se vencer o sorteio ajudará muitas pessoas. “O dinheiro na vida nem é tudo. Por isso, quero ajudar familiares, amigos e uma instituição de caridade. Precisamos compartilhar e abençoar quem pudermos”, afirmou.

Apostador de carteirinha, Joailton Cavalcante, 71, sabe um pouco como é receber parte do prêmio. Vendedor de produtos de limpeza há mais de 20 anos, ele contou que levou um prêmio considerável em outra ocasião. “Ganhei, há 13 anos, o valor de R$ 250 mil. Foi um dos melhores dias da minha vida, pois eu pude investir na minha casa própria”, contou com orgulho. A sorte veio pela Mega-Sena, e agora ele sonha em repetir o feito ou superá-lo. “Dessa vez vou tentar ganhar o máximo”, enfatizou.

Modalidades

A modalidade da quina teve 96 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 34.085,94. A quadra registrou 5.837 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 800,86.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.