Foragido do CPP é recapturado e tenta esconder pistola debaixo da cama

O homem foi encontrado com uma pistola calibre .380 com um carregador e 48 munições. - (crédito: Polícia Penal)

Policiais penais do Núcleo de Recapturas prenderam, na manhã desta segunda-feira (1°/6), um foragido do sistema penitenciário em Sobradinho. O detento, de 25 anos, estava lotado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e se evadiu em maio após não retornar do trabalho externo.

O preso foi recapturado na casa da namorada. No momento da chegada dos policiais, ele ainda tentou esconder uma pistola cal. 380 com um carregador e 48 munições debaixo da cama.

Em consulta ao sistema da polícia, foi verificado que a arma teria sido furtada no Estado de Goiás em 2017. O homem tem antecedentes por homicídio consumado e tentado, violência doméstica, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Só este ano, o Núcleo de Recapturas da Polícia Penal recapturou 132 foragidos.