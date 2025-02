Foragido da justiça é preso pela PM após briga com vizinha, em Ceilândia

Após se desentender com uma vizinha, que chamou a polícia por estar sendo ameaçada, um homem de 43 anos, com extensa ficha criminal e mandado de prisão em aberto foi preso.

Na madrugada deste sábado, por volta das 4h30, na QNM 06 em Ceilândia, uma mulher ligou para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e informou que seu vizinho estava batendo em sua porta e a ameaçando.

Chegando no local da ocorrência, os militares abordaram o suspeito, que negou as acusações. A mulher, após ser questionada, informou que não iria prosseguir com a denúncia.

A questão poderia ter se encerrado neste momento, porém, ao verificar a identidades dos envolvidos, eles descobriram que o homem tinha passagens por ameaça, violência doméstica, lesão corporal, vias de fato e injúria, além de um mandado de prisão em aberto.

Ele foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia para cumprimento da ordem judicial.