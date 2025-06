Mulher paga R$ 50 para matar ex-companheiro em Ceilândia

Uma mulher pagou R$50 para mandar matar o ex-companheiro. A vítima, identificada como Caio Rodrigo Lessa, 30, conhecido como "Gordão", foi assassinada com dois tiros na cabeça. O crime ocorreu na última sexta-feira (30/5), na QNN 3, Conjunto G de Ceilândia.

A suspeita de ser a mandante do crime, identificada como Raquel Marques Galvão, 37 anos, está sendo procurada pela polícia, pois teria fugido com um dos autores, identificado como Caio César (apelidado de Caio do Job), com quem ela mantinha um relacionamento. Ela também teria levado consigo a filha do casal de 3 anos.

No dia do crime, Caio Lessa foi abordado na QNN 3 Conjunto G, por dois indivíduos. Um deles seria o atual parceiro de Raquel e o outro, identificado como "Pedrinho". A vítima foi atacada violentamente e morta. Após o homicídio, o casal fugiu para o entorno do Distrito Federal.

As investigações preliminares da Polícia Civil (PCDF) apontam para um crime motivado por desentendimentos, por conta do fim do relacionamento. Apesar do fim da relação, Caio vivia com Raquel na mesma casa. Fontes próximas a ele contaram que Raquel estaria insatisfeita com a convivência. A situação piorou após o ex-marido descobrir que a mulher estaria se relacionando com Caio do Job.

Até o momento, a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) conseguiu prender Pedro Henrique (conhecido como Pedrinho), 18 anos, primo de Raquel, que, apesar de negar envolvimento, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. A Polícia Civil segue investigando para elucidar completamente o caso e prender todos os envolvidos.