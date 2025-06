Sesc recebe espetáculo em homenagem ao aniversário de Taguatinga

Em homenagem ao aniversário de Taguatinga, o Teatro Sesc Paulo Autran receberá, entre 6 e 8 de junho, o espetáculo 'Taguá', que conta histórias reais e impactantes de moradores da cidade e regiões vizinhas. Dirigida pelo ator, diretor, produtor e dramaturgo André Araújo, a peça tem a participação de atores de Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo e Ceilândia. O projeto é fruto da Oficina Tagua em Cena, que foi realizada em 2024 com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). A peça transita entre o lirismo do Slam, poesia falada do hip hop, e narrativas pessoais que revelam as múltiplas faces da humanidade.

O elenco, composto por Bianca Dutra, Felipe Resende, Fernanda Pacini, João Matheus Lucena, Kaio Duarte, Leônidas Fontes, Mateus Alencar, SamusSuku, Vizage e Waldirene Silva, traz à tona uma narrativa coletiva, construída a partir de suas próprias experiências. A dramaturgia, desenvolvida em conjunto por André Araújo e o elenco, reflete a pluralidade de vozes e vivências que compõem o espetáculo.

"As cenas exploram temas como a liberdade lúdica de uma infância pobre na Bahia, o desajuste da adolescência, a descoberta da sexualidade, internações em hospícios e até greves de fome em prisões de Angola. A escuridão de uma cela solitária africana contrasta com a luz das ruas de terra da Amazônia, enquanto a maturidade de quem viveu nas ruas dialoga com a inocência perdida", adianta o diretor André Araújo.

A cenografia e o figurino, também assinados por André Araújo, complementam a atmosfera da peça, enquanto a iluminação, criada por Rodrigo Lelis, acentua os contrastes entre luz e sombra, reforçando os temas abordados. A identidade visual, desenvolvida por Manuella Leite, completa a experiência estética, convidando o público a mergulhar nessa jornada emocional.

"Taguá não é apenas um espetáculo sobre Taguatinga ou sobre Brasília; é um olhar sensível e corajoso sobre a condição humana, que celebra a resistência, a diversidade e a beleza das histórias que muitas vezes são silenciadas", descreve o diretor.

Serviço

Espetáculo 'Taguá'

Direção: André Araújo

Datas e Local:

6 e 7/6, às 20h

8/6 às 19h

Teatro Paulo Autran — SESC de Taguatinga Norte

Ingressos: Sympla

Classificação indicativa: 14 anos