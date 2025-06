Jovem de 22 anos morre ao ser golpeado com chave de fenda no peito

Um jovem de 22 anos foi morto com perfurações no peito, feitas com uma chave de fenda, numa tentativa de roubo de uma bicicleta avaliada em R$ 3 mil. O crime ocorreu na tarde do último sábado (31/5), em Santa Maria, e vitimou Marcus Vinícius Paulino Candeira Silva.

Equipes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) patrulhavam o local quando avistaram o crime e prenderam duas pessoas em flagrante: um homem de 28 anos e um adolescente de 14. Marcus foi resgatado ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

O caso será investigado pela 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria).