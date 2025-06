PMs usam spray de pimenta em ambulantes na Rodoviária do Plano Piloto

Uma ação de fiscalização na tarde desta segunda-feira (02/5), na Rodoviária do Plano Piloto, terminou em tumulto. Auditores da Secretaria DF Legal, com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tentavam coibir o comércio irregular no local quando começou o confronto. Os militares usaram spray de pimenta contra ambulantes.

As imagens mostram fiscais chutando produtos espalhados pelo chão e, em seguida, dois policiais militares utilizando spray de pimenta contra homens e mulheres que tentavam recolher as mercadorias.

Em nota, a PMDF afirmou que, "devido à aglomeração de pessoas e início de tumulto que ameaçava comprometer a integridade da equipe e a continuidade dos trabalhos, foi necessário o uso controlado de agente químico".

A Secretaria DF Legal informou que “realizava fiscalização de rotina contra o comércio ambulante irregular na plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto quando houve uma reação violenta contra auditores da pasta ao realizar uma apreensão”.

Segundo a DF Legal, o vídeo foi gravado no momento em que policiais militares agiam para controlar a situação.