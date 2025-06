Influencer de tecnologia compra robô humanoide de R$ 400 mil e viraliza

O empresário Izaias Pertrelly comprou um robô humanoide avaliado em R$ 400 mil e viralizou nas redes sociais com vídeos em que aparece caminhando ao lado do dispositivo e "comprando roupas" para ele.

Em entrevista exclusiva à CNN, ele contou que a ferramenta "é de código aberto, o que significa que dá pra programar ele pra fazer várias coisas. Ele consegue andar, correr, subir escadas, manter o equilíbrio em terrenos irregulares, reconhecer pessoas, responder a comandos de voz, pegar objetos e até realizar tarefas simples com os braços. Tudo depende do tipo de programação e do treinamento que a gente faz".

O modelo Human G1 EDU da Unitree -- empresa chinesa de robótica -- é equipado com câmeras, microfone e autofalante, pesa em torno de 35 quilos e tem 1,30 metros de altura. Segundo o site da empresa, sua bateria tem capacidade para durar duas horas e ele consegue alcançar a velocidade de 7,2 km/h.

Izaias contou que está explorando as funcionalidades do robô para seguranla, já que ele tem sensores de movimento e consegue fazer reconhecimento facial. "Tem mostrado bastante potencial e, conforme a gente vai explorando mais as funções, dá pra ver que ele realmente entrega o que foi proposto. Nosso foco com esse projeto é justamente testar essas funções, entender como elas se comportam no dia a dia e estudar a fundo essa tecnologia", disse à CNN.

Ele comentou que costuma acompanhar os lançamentos tecnológicos pelo mundo, já tendo investido cerca de R$ 2,5 milhões em equipamentos como o carro Tesla Cybertruck e dois cachorros-robôs -- um dos primeiros no país.

"Sempre fui muito ligado nesse universo, principalmente quando se trata de robótica. Como meu trabalho tem tudo a ver com tecnologia, estou sempre atento às novidades que surgem", comentou.

Ainda em fase de teste, Izaias disse que o Human G1 EDU está cumprindo o que promete, entre tarefas domésticas e servindo para outras funcionalidades.