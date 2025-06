5 chás relaxantes para melhor a qualidade do sono

Os chás naturais são aliados valiosos para quem busca mais saúde e bem-estar. Além de favorecerem a circulação sanguínea, eles também contribuem para um sono mais tranquilo e, como consequência, para o emagrecimento.

A pesquisa “Effect of Sleep Extension on Objectively Assessed Energy Intake Among Adults With Overweight in Real-life Settings”, publicada na revista científica JAMA Internal Medicine, reforça a importância do sono na redução de peso.

O estudo revela que adultos com sobrepeso que aumentaram o tempo de sono de 6,5 para 8,5 horas por noite reduziram, em média, 270 calorias por dia — o que pode representar uma perda de até 12 kg ao longo de três anos, sem qualquer mudança na alimentação ou na prática de atividade física.

“O sono é um dos pilares fundamentais para a saúde e o processo de emagrecimento. Ele precisa estar regulado para promover descanso, otimizar o metabolismo, equilibrar a composição corporal e fortalecer o organismo. O consumo de chás, por exemplo, é uma excelente forma de contribuir para esse cenário, pois suas propriedades calmantes e relaxantes ajudam a reduzir a ansiedade, aliviar o estresse e preparar o corpo para dormir melhor”, explica a nutricionista Bruna Maluf, especialista da plataforma de emagrecimento Wefit.

A seguir, ela destaca as 5 melhores opções de chás para quem deseja melhorar o sono. Confira!

1. Lavanda

Possui compostos como o linalol, que se ligam a receptores no cérebro, promovendo relaxamento.

2. Mulungu

Conhecido por suas propriedades sedativas e ansiolíticas, auxilia diretamente na redução do estresse e da ansiedade.

O chá de erva-cidreira contém compostos que favorecem a qualidade do sono (Imagem: Africa Studio | Shutterstock)

3. Erva Cidreira

Contém compostos como citral e geraniol, que atuam no sistema nervoso central e favorecem a qualidade do sono.

4. Camomila

Contém apigenina, um flavonoide que se liga a receptores no cérebro, promovendo efeito tranquilizante. Além disso, possui propriedades anti-inflamatórias e anti-espasmódicas.

5. Maracujá

Possui compostos que atuam como sedativos naturais, induzindo ao sono profundo.

Inserindo os chás na rotina

Os chás podem ser grandes aliados da rotina do sono. “Caso você não se adapte ao sabor de algum chá em específico, combinar algumas ervas pode melhorar o gosto e potencializar os efeitos. Uma das misturas mais famosas é a camomila com lavanda. Para quem tem dificuldades de encontrar ervas frescas, existem diversas marcas no mercado que vendem blends de chá prontos para uso, vale a pena investir”, conta a nutricionista Bruna Maluf.

Ainda assim, é importante ressaltar que a ingestão de chás deve ser evitada por gestantes e lactantes. Para as demais pessoas, o uso é permitido, mas sempre com moderação.

Por Evelyn Guimarães