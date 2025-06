Brasília recebe Brasil Origem Week e Chocolat Festival esta semana

De 5 a 8 de junho, serão realizados, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o Brasil Origem Week e o Chocolat Festival. O evento, com entrada gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento, contará com uma feira de expositores de marcas de alimentos, bebidas, biojoias, moda autoral, turismo e cultura de diversas regiões do país.

“Nosso objetivo é criar uma vitrine qualificada para o que o Brasil tem de mais autêntico e potente. Ao promover experiências com sabor, arte, inovação e conhecimento, damos protagonismo à origem e geramos novas oportunidades de negócios e identidade cultural”, conta Marco Lessa, idealizador do Chocolat Festival e do Brasil Origem Week.



O público poderá acompanhar o processo de transformação de cacau em chocolate, por meio da Fantástica Minifábrica de Chocolate, e conferir os aromas, as texturas e os sons do universo cacaueiro, além de criações ao vivo de esculturas e bombons artísticos.



O evento terá apresentações culturais, musicais e de dança ao longo dos quatro dias. No sábado (7/6), sobe ao palco Danilo Caymmi, com o show Viva Caymmi, em homenagem à obra do pai dele, Dorival.



A feira é uma oportunidade de negócios para os expositores, ao reunir produtores, marcas e compradores institucionais em encontros estratégicos que visam gerar conexões comerciais qualificadas e abrir novas oportunidades de mercado. Participam especialistas em temas como chocolate, café, cervejas artesanais, queijos, vinhos, empreendedorismo feminino, turismo, sustentabilidade, inovação e comportamento.

Outro destaque da edição é o Show Cooking, uma série de apresentações de chefs ao vivo, com pratos autorais e técnicas gastronômicas que valorizam ingredientes brasileiros. Entre os nomes confirmados estão Mariana Corbetta, Lionel Ortega, Cecília Araújo, Lany Fernandes e Bárbara Frazão, vencedora do MasterChef Profissionais, que apresentarão criações inspiradas em ingredientes típicos como pequi, baru, umbu, cachaça, cacau e jatobá.



Programação completa



5/6 (Quinta-feira)

20:00 – Show Cooking – Chef Lionel Ortega: Pêra pochê caramelizada, mousse de abóbora com baunilha

21:00 – Show Cooking – Chef Cecília Araújo: Ganache de chocolate com maracujá do cerrado, nougatine de baru e cumaru



6/6 (Sexta-feira)

15:00 – Palestras (Chocolate) – Clemens Chocolate, La Barr, Leo Cacau

16:00 – Show Cooking – Chef Bruna Luiza: Cerrado Trilogia: Trufa de Baru, Ganache de Baunilha e Gel de Umbu

16:00 – Palestra (Café) – Café Minelis

17:00 – Palestra (Cerveja) – Patrícia Mercês

17:30 – Show Cooking – Chef Mariana Corbetta: Bombons brilhantes com recheio de cachaça e lima

18:00 – Palestra (Queijo) – Rosanna Tarsitano Queijos

19:00 – Show Cooking – Chef Juliana Vaz: Cerrado Sedução – Praliné Crocante de Castanha de Pequi e Ganache de Fava de Baunilha

19:00 – Palestra (Vinho) – Vinícola Marquesim

20:30 – Show Cooking – Chef Lany Fernandes: A Arte de Conectar Sabores, Tecnologia e Paixão



7/6 (Sábado)

15:00 – Palestras (Empreendedorismo Feminino) – Danubia Helmich, Justine Arena, Amanda Morais

16:00 – Show Cooking – Chef Henrique Marques (Faculdade UDF): Chilli Chocolate – a junção de dois ícones mexicanos

16:00 – Palestras (Sustentabilidade e ESG) – Ludmila, IBAMA

17:00 – Palestra (Inovação e Tecnologia) – Walter Magalhães

17:30 – Show Cooking – Chef Mariana Corbetta: Alfajor Dubai

18:00 – Palestras (Turismo) – Cristiano Araujo, Karine Camara

19:00 – Show Cooking – Chef Barbara Frazão: Moela caipira, chocolate e afeto

19:00 – Palestras (Culinária e Comportamento) – Thaillen Ludmila dos Anjos, Rafaela Dias, Pedro Henrique, Bernardo

20:30 – Show Cooking – Victor Quaranta (Bartender): Técnicas de Mixologia aplicadas ao cacau – Brandy Alexander Clarificado



8/6 (Domingo)

15:00 – Show Cooking – Chef Júlia Almeida: Croqueta de pato com Cacau 100% e geleia de buriti

16:30 – Show Cooking – Chef Douglas Marchione: Tendência de Casamento – Bolo decorado com pasta americana em papel de arroz

18:00 – Show Cooking – Chef André Cabral: Sabores originais do Brasil Origem Week

19:30 – Show Cooking – Chef Marco Silva: Demi-glace de cacau com jatobá



Festival Origem e Chocolat Festival

Data: 5 a 8 de junho de 2025

Local Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília – DF

Entrada: Gratuita, mediante doação de um quilo de alimento não perecível

Instagram: @brasilorigemweek | @chocolat_festival

Site: brasilorigemweek.com/brasilia