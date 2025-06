Arrariá do Sesc começa em Ceilândia e conta com shows gratuitos

Na sexta-feira (6/5) e no sábado (7/5), será realizado o Sesc Tradições Juninas, na unidade de Ceilândia do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF), na QNN 27. Com entrada gratuita, mediante doação de um quilo de alimento, o evento contará com shows, comidas típicas, barraquinhas, quadrilhas e brincadeiras.

"É uma festa para toda a família aproveitar a tradição junina. O Sesc-DF vai levar essa alegria para seis de nossas unidades, passando por Taguatinga, Guará, Gama e Plano Piloto. Mas nada melhor do que começar por Ceilândia, um grande reduto de nordestinos no Distrito Federal”, afirmou o diretor-regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo.

Na sexta-feira, os portões abrirão a partir das 18h, com o show da cantora Jú Marques. No sábado, Leon Correia, Juliana Linhares e Matheus Fernandes serão as atrações musicais.

Tradições Juninas

O Circuito Sesc Tradições Juninas vai até 12 de julho e vai passar pelas unidades de Taguatinga Norte, 504 Sul, Gama, Guará e Taguatinga Sul.



Em 2024, as festas contaram com a presença de Joelma e banda Djavú, recebendo mais de 20 mil pessoas em dois dias de atrações.



Confira a programação do Sesc Tradições Juninas 2025:



Sesc Ceilândia - Bartolomeu Martins

06/06, Sexta – 18h às 22h - Show de Jú Marques

07/06, Sábado – 09h às 22h - Shows de Matheus Fernandes, Juliana Linhares e Khrystal, e LEON



Sesc Taguatinga Norte - Valdenir Machado

13/06, Sexta-feira – 18h às 22h

14/06, Sábado – 18h às 22h



Sesc 504 Sul - Alberto Vilardo

Sesc+W3: edição Festa Junina

21/06, Sábado – 14h às 21h

22/06, Domingo – 10h às 21h



Sesc Gama - Euzébio Pires

28/06: Sábado – 09h às 22h



Sesc Guará - Milton Carlos

05/07, Sábado – 17h às 22h



Sesc Taguatinga Sul

11/07, Sexta – 18h às 22h

12/07, Sábado – 17h às 22h