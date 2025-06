Em duas semanas, mais de 154 mil pessoas se vacinaram contra gripe no DF

Desde 19 de maio, quando o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a abertura da vacinação contra a gripe para todas as pessoas acima de seis meses de idade, 154.384 doses do imunizante foram aplicadas no DF. A mudança permitiu que outros grupos, além do prioritário, pudessem receber a vacina, com o objetivo de reduzir a circulação do vírus e diminuir casos graves da doença.

“Após a ampliação, a gente percebeu um aumento da procura, principalmente daquelas pessoas que não eram do grupo prioritário. Mas, mesmo com essa ampliação, é de extrema importância que o grupo prioritário, principalmente crianças, idosos e gestantes, continue buscando a vacina, porque são exatamente esses grupos que têm a maior prevalência dessa doença e podem apresentar casos mais graves, se hospitalizar e, infelizmente, vir a óbito"”, ressalta Tereza Luiza, gerente da Rede de Frio da Secretaria de Saúde do DF.

Ao todo, do início da campanha de vacinação, em 4 de abril, até 29 de maio, 478.252 doses da vacina haviam sido aplicadas, sendo cerca de 12 mil apenas no Dia D de mobilização, em 10 de maio.

Atualmente, a cobertura vacinal contra a gripe na capital está em 41,58% para idosos; 25,76% para crianças e 4,62% para gestantes. Os estoques contam com 206 mil doses disponíveis, que podem ser repostas pelo Ministério da Saúde.

Procura

Na Unidade de Saúde Básica (UBS) 2 do Guará, a procura após a ampliação foi tão grande que foi preciso abrir mais duas salas de vacina para atender à demanda. "Só na semana passada, foram cerca de 1,2 mil doses aplicadas", aponta a gerente da UBS, Valdiane Dutra. "São pessoas que vêm e acabam atualizando o cartão de vacina. Às vezes, vêm com crianças e fazem as vacinas delas também. Além de a expansão ter sido muito boa para essa vacina, da influenza, conseguimos agregar nosso público nas vacinas de rotina", acrescenta.

De acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a vacinação contra a gripe reduz em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas dos grupos de alto risco. A imunização, atualizada anualmente, oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico.

Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacina nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da SES-DF. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

*Com informações da Agência Brasília