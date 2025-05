DF terá vacinação contra gripe para todos os públicos na segunda (19/5)

A partir de segunda-feira (19/5), toda a população do Distrito Federal a partir de seis meses de idade poderá se vacinar contra a gripe na rede pública de saúde. A campanha, iniciada em 25 de março, era voltada inicialmente apenas aos grupos prioritários. Com a ampliação, a meta do Governo do Distrito Federal (GDF) é aumentar o número de pessoas imunizadas, reduzindo complicações, internações e mortes associadas às infecções respiratórias causadas pelo vírus influenza.

Segundo a Secretaria de Saúde, o estoque disponível atualmente é de 300 mil doses. Até a última terça-feira (13/5), 272 mil doses de imunizantes haviam sido aplicadas no público-alvo pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES). Somente no Dia D de mobilização, realizado em 10 de maio, foram aplicadas 11.861 doses.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

O vírus influenza é atualmente a principal causa do aumento de óbitos por doenças respiratórias no Brasil. De acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a vacinação contra a gripe reduz em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas dos grupos de alto risco.

A vacina, atualizada anualmente, oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico de imunização.

Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacina nas unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da SES-DF. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

*Com informações da Agência Brasília