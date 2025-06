Quase 600 vagas de emprego abrem nesta terça-feira (3/6) no DF

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, nesta terça-feira (3/6), 590 vagas para quem de emprego na capital. As oportunidades são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência, e os salários chegam a R$ 2.520 reais.

O posto que oferece a remuneração mais alta é de condutor escolar terrestre, em Sobradinho, Itapoã II e Del Lago II. São três oportunidades em cada um dos locais, todas exclusivas para pessoas com deficiência. É necessário ensino médio completo, porém não é exigida experiência.

O cargo com mais vagas abertas é o de operador de telemarketing ativo, na Asa Norte. São, ao todo, 40 oportunidades para candidatos, com ensino médio completo, sem cobrança de experiência. O salário é de R$ 1.715,19.

Para participar dos processos seletivos, é necessário cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

*Com informações da Agência Brasília

