Regiões do Lago Norte passam o dia sem água nesta terça-feira (3/6)

Alguns pontos do Lago Norte ficarão sem fornecimento de água nesta terça-feira (3/6) em razão de serviços realizados pela a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) na região.

Os serviços estão marcados para começar às 8h30, com previsão de término às 23h59. As áreas nas quais será feito o desligamento temporário são a SMLN ML trecho 7 ao 13 e na SMLN MI trecho 7 ao 13.



De acordo com a companhia, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. É importante que o usuário faça a limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Ainda segundo a Caesb, toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011.

Em caso de dúvidas, a população pode acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.