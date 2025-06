Sortudo pode levar bolada de R$ 40 milhões nesta terça (3/6)

Ainda dá tempo de ficar milionário. No sorteio realizado no último sábado (31/5) ninguém acertou as seis dezenas e a Mega-Sena acumulou. Na noite desta terça-feira (3/6), será sorteada uma bolada de R$ 40 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h desta terça-feira em qualquer casa lotérica ou pelo site da Caixa. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. O sorteio acontecerá às 20h e será transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube.

A Mega-Sena é uma das dez modalidades atuais das Loterias da Caixa, com sorteios realizados três vezes por semana. Para apostar, é preciso ter mais que 18 anos.