Brasília terá dia frio com temperatura máxima de 26 °C

Bom dia, brasiliense! Nesta terça-feira (3/6), o céu amanheceu cinza, sem graça e borocochô, para te lembrar que, apesar da vontade de ficar embaixo das cobertas neste frio, é preciso garantir o pão de cada dia. A condição deve permanecer até o fim da tarde e não há chance de chuvas. O tempo seco se aproxima, então vale se atentar à hidratação.

Para os trabalhadores que levantam antes ainda do amanhecer, a dica é sair bem agasalhado nos próximos dias. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve registrar, no máximo, 27ºC nesta semana. Hoje, a temperatura mínima foi de 17ºC e pode chegar até os 26ºC. A umidade fica entre 90% e 50%.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco e frio, recomenda-se manter os ambientes arejados, evitar exposição a mudanças bruscas de temperatura, manter boa hidratação, adotar uma alimentação equilibrada, lavar as mãos com frequência e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se!

