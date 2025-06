Dia dos Namorados: romantismo e vendas em alta

Entre surpresas, jantares e ações promocionais, o que une casais é o desejo de celebrar o amor. O Dia dos Namorados está chegando e, para muitos, 12 de junho representa mais do que uma data para trocar presentes. Para o desenvolvedor Cassio Barroso, 26 anos, e a esposa, a confeiteira Ludmilla Barroso, 25, o momento é mais especial, pois será a primeira comemoração a dois, desde o nascimento de Mateo, de nove meses.

"Estamos ansiosos. Após a chegada do nosso bebê, não tivemos tempo sozinhos para uma programação especial. O foco era ele e, por isso, ficamos muito em casa. Agora, vamos deixá-lo com os avós para sair", contou Cassio, empolgado. "Pedi para ela escolher o que quiser. Acho que ela já tem uma noção de qual vai ser o restaurante onde vamos comemorar. Tem muito significado na nossa história", completou.

Cassio, 26, e Ludmilla, 25, estão ansiosos para aproveitar um momento a sós depois da chegada de Mateo (foto: Vitória Torres/CB)

Uma pesquisa do Instituto Fecomércio-DF apontou que, em comparação com o ano passado, os segmentos mais impactados pela data esperam um aumento de 21,7% nas vendas para o Dia dos Namorados. "Esse otimismo pode estar ligado ao momento econômico do Distrito Federal, que permanece com um melhor nível de emprego e renda do que o mesmo período de 2024", avaliou o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Segundo o levantamento, os produtos mais procurados pelos consumidores nesta época são, principalmente, cosméticos e perfumes (23,3%), seguidos por roupas e acessórios (21,8%), calçados (15,6%), flores e cestas (6,9%) e chocolates (6,1%).

Para o assessor parlamentar Eduardo Melo, 41, e a companheira Rayanne dos Santos, 29, a expectativa está nas pequenas coisas. Vivendo o primeiro Dia dos Namorados juntos, após sete meses de relacionamento, os dois foram ao shopping escolher presentes com significados pessoais e planejam um jantar intimista.

"Vamos cozinhar um risoto. O que importa é a companhia um do outro", afrimou Eduardo. "Ele me deu uma bolsa muito fofa e vou presenteá-lo com um moletom. Estamos nos presenteando com coisas que gostamos", completou Rayanne.

Cacau e carinho

Na delicada mistura entre cacau e carinho, Aline Barros, 32, barista da loja Lugano, sente o aroma do Dia dos Namorados no ar. A data movimenta os bastidores da loja, com a expectativa de superar o desempenho do ano passado.

A barista Aline Barros destaca o valor do chocolate na época mais romântica do ano (foto: Vitória Torres/CB)

"É uma época muito aguardada tanto por nós quanto pelos clientes. O movimento começou a crescer na última semana e acreditamos que a véspera será mais intensa, como sempre", comentou Aline. "O chocolate tem esse simbolismo do afeto, do mimo romântico. Muitos casais buscam esse gesto doce como forma de demonstrar amor", completou.

Na contagem regressiva para 12 de junho, o comportamento dos clientes segue um padrão conhecido por quem vive do comércio. "Tem aquele grupo que antecipa a compra, mas, a maioria, especialmente os homens, aparecem na última hora, um pouco desesperados", brincou a barista.

O casal Elizandra Maciel, 37, e Roberto Maciel, 40, também aposta no romantismo e na criatividade. Juntos há 18 anos, eles são sócios em uma agência de marketing e vão realizar uma ação especial em parceria com uma loja de colchões: um desafio entre casais, valendo uma cama nova. "Vamos sortear dois casais para fazer uma dinâmica. Quem ficar mais tempo em cima da cama vai levá-la para casa", revelou Elizandra.

Roberto, 40, e Elizandra, 37, farão uma dinâmica com casais (foto: Vitória Torres/CB)

Apesar da correria do trabalho, os dois fazem questão de manter o relacionamento ativo. "Todos os anos comemoramos o Dia dos Namorados. Mesmo com as dificuldades, escolhemos lutar pelo nosso amor", disse Roberto. Para Elizandra, o romantismo começou mais cedo. "Uma semana antes, já dei dois presentes: um relógio e uma jaqueta. Gosto de ir presenteando, além da surpresa no dia", contou.

Flores e aromas

De acordo com Camila Cauê, 30, proprietária de uma floricultura no Sudoeste, o Dia dos Namorados exige organização e criatividade para decidir o catálogo que será oferecido ao clientes. Na opinião dela, as vendas são maiores nessa data, mas isso não se reflete nos lucros. "A gente abre porque tem que abrir. Vende muito, mas como a mercadoria está cara, o lucro é menor", afirmou. Camila ressaltou que os gastos também aumentam, pois precisa pagar a mão de obra do florista, contratar um motorista e pagar hora extra para os funcionários.

A dona de floricultura Camila Cauê diz que a preparação antecipada ajuda a se destacar na concorrência (foto: Bárbara Xavier - CB)

Eliane de Sousa, 68, gerente de uma perfumaria, faz promoções e reforça o estoque para a data comemorativa, torcendo para que este ano seja pelo menos 10% melhor do que o anterior. Os recursos para divulgar a loja são, principalmente, os anúncios em rádio e a decoração da vitrine que, segundo ela, "é importantíssima".

Eliane de Sousa acredita que a vitrine é uma importante aliada no mundo das vendas. (foto: Bárbara Xavier/ CB)

No Conjunto Nacional, a gerente comercial Isadora Borlot espera um crescimento de até 8% nas vendas, impulsionadas pelos segmentos de cinema, alimentação e vestuário. "As expectativas são boas para este mês! O frio chegou fazendo o casamento perfeito com essa data tão especial", comemorou.

No Taguatinga Shopping, a aposta é na campanha Compre, Ganhe e Concorra, que oferece aos clientes uma caixa de chocolates, para compras acima de R$ 600, e a chance de ganhar um Fiat Argo Trekking. "Investimos em ações que atraiam os clientes não só pelas compras, mas para viverem momentos inesquecíveis conosco", afirmou Mayce Tranquillini, gerente de marketing do centro de compras, que prevê aumento de 10% no fluxo de visitantes e de 15% nas vendas.

Bastidores do prazer

Amandha Ferreira, 36, sócia-proprietária de uma rede brasiliense especializada em produtos sensuais, ressaltou que esta é uma das épocas mais movimentadas do ano. "A gente se prepara o ano inteiro. Planejamento, estoque reforçado, equipe ampliada. Tudo precisa estar pronto para junho", explicou.

Amandha Ferreira afirma que procura vender experiências, e não produtos (foto: Bárbara Xavier / CB)

O público que procura os produtos é bastante diverso: desde casais em busca de algo novo até grupos de amigos que organizam jantares temáticos e compram presentes sensuais uns para os outros. "Muita gente acha que só mulheres frequentam sexshops, mas essa é uma forma de investir na própria experiência", comentou Amandha. "A gente não vende só produtos, vende experiências", resumiu.

Lingeries, vibradores, óleos para massagem e velas aromáticas lideram o ranking de produtos mais procurados. "Eles criam o clima do momento. Até brinquei com uma cliente esses dias: tem lingerie que o casal só usa no Dia dos Namorados e no aniversário de casamento", brincou. Afinal, o amor pode ser luxo, mas o prazer é para todos.

*Estagiárias sob a supervisão de Eduardo Pinho

