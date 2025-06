Casamento Comunitário 2025: noivos experimentam trajes para cerimônia

Nesta segunda-feira (9/6) e terça-feira (10/6), os noivos que participam do Programa Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF), provaram seus trajes para o evento. A cerimônia oficial será realizada dia 29 de junho, às 17h, na Concha Acústica, às margens do Lago Paranoá. É a primeira vez que o casamento comunitário acontece no local.

“Não consigo dormir de tanta ansiedade”, contou Pedrina Cristina da Silva, 54 anos, noiva do bombeiro civil Sidney Souza, 53. “É lindo, do jeitinho que eu imaginava. Só de me ver vestida assim, já me sinto casando”, contou Pedrina ao experimentar seu vestido. “É um sonho nosso: casar com tudo o que uma grande cerimônia pode oferecer. Agora, esse momento finalmente chegou", comemorou seu futuro marido, Sidney.

No mesmo clima de emoção, a auxiliar administrativo Sheila da Silva Leite, 32, moradora do Itapoã, também provou a roupa que usará no grande dia. “Me senti uma noiva de verdade. Lembrei de tudo que a gente viveu, desde o dia em que nos conhecemos. Tudo começou com um chiclete. Eu só tinha um e estava colocando na boca, mas mesmo assim dei pra ele. Hoje temos uma filha e muitas histórias juntos”, lembrou a noiva, que está há 16 anos ao lado do zelador Romário Donald Lisboa, 34. “A parte financeira sempre foi um obstáculo, mas agora não tem mais desculpa. Vamos realizar nosso sonho. Felicidade e gratidão resumem tudo o que estou sentindo", disse Romário.

Esta edição do Casamento Comunitário contará com cerca de 100 casais, que podem levar, juntos, 25 pessoas cada, reunindo mais de 3 mil convidados no evento.

No dia, os noivos chegarão de transporte por aplicativo, desfilarão por uma passarela exclusiva, contarão com cerimonial completo, cabelo e maquiagem, fotos profissionais, decoração especial e brinde com bolo, tudo gratuito.

Para a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, o programa vai muito além da formalização jurídica, ao garantir a muitos um momento que muitas vezes não pode ser alcançado por razões financeiras. “O Casamento Comunitário realiza sonhos e transforma vidas. Ele fortalece laços, dá dignidade às famílias e garante acesso a direitos fundamentais. Vai além da certidão: é um ato de amor, de respeito e de cidadania”, afirma.