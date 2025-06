MPDFT lamenta morte do promotor de Justiça Paulo Vinícius Quintela

Morreu, nessa segunda-feira (2/6), o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) Paulo Vinícius Quintela de Almeida, que faleceu em decorrência de um câncer.

Em uma nota divulgada, o MPDFT ressaltou que ele era um “integrante dedicado e exemplar” da instituição e construiu, ao longo de sua trajetória, “uma carreira marcada pelo compromisso inabalável com a Justiça, pela integridade no serviço público e por uma sensível atenção às causas sociais”.

“Sua dedicação à promoção da dignidade humana esteve presente em todas as etapas de sua carreira, especialmente no Tribunal do Júri de Samambaia e no exercício como titular da 14ª Promotoria de Justiça Infracional da Infância e da Juventude”, ressaltou o texto.

O MPDFT também destacou a contribuição do promotor à região de Brazlândia onde idealizou e coordenou o projeto Preserva Brazlândia, voltado à defesa do meio ambiente e da ordem urbanística, além de ter liderado a campanha educativa "O que você tem a ver com a corrupção?" estimulando nas escolas o debate sobre ética e cidadania.

“O legado de Paulo Vinícius, nosso querido Paulinho, transcende os marcos institucionais: ele permanece vivo no exemplo de servidor público íntegro, no promotor de Justiça comprometido com a transformação social e no ser humano generoso e solidário”, afirmou a nota do Ministério Público.

Nascido na Bahia, Paulo Vinícius Quintela de Almeida deixa esposa e dois filhos. “À família, aos amigos e aos colegas, expressamos nossas mais sinceras condolências, desejando conforto e serenidade diante da dor. Compartilhamos da saudade por essa perda irreparável e da gratidão por sua presença luminosa entre nós”, lamentou o MPDFT.