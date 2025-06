Carro de comitiva da vice-governadora se envolve em acidente na Estrutural

O fluxo na via ficou intenso, por causa do acidente - (crédito: Divulgação/DER-DF)

Um acidente envolvendo a comitiva da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), nesta terça-feira (3/6), deixou integrantes da equipe de comunicação da progressista feridos. A colisão ocorreu na via Estrutural.

De acordo com uma nota enviada pela assessoria da vice-governadora, o acidente ocorreu por volta das 14h30, envolvendo quatro veículos, sendo dois de particulares, um da equipe de comunicação e outro da segurança institucional. O carro onde Celina Leão estava não foi atingido.

Ainda segundo o texto enviado, o carro da assessoria de comunicação acompanhava Celina Leão em deslocamento para uma agenda oficial. “O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e prestou atendimento imediato aos servidores da comunicação, que passam bem”, afirmou a nota

O acidente impactou o trânsito no local. Câmeras de monitoramento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) mostram que o fluxo na via Estrutural, sentido Taguatinga (onde ocorreu o acidente), está intenso.