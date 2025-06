Cinco pessoas são presas por tráfico interestadual de drogas

Cinco pessoas foram presas, nesta terça-feira (3/5), por envolvimento com uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas interestadual. A quadrilha, que possui conexões com uma facção atuante no Distrito Federal, teve cerca de R$ 21 milhões bloqueados por ordem judicial. A ação é resultado da Segunda Fase da Operação Column, conduzida pela Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal no DF.

Segundo as investigações, o grupo mantém uma estrutura de atuação, com diversos operadores locais no DF e uso braços operacionais, os chamados “laranjas”, para movimentar valores oriundos do tráfico. A Polícia Federal aponta que o líder da organização atua diretamente do estado da Paraíba, coordenando remotamente as atividades ilícitas da quadrilha.

As ações desta terça-feira (3), contaram com o apoio do Batalhão de ROTAM da Polícia Militar do DF. A Polícia Federal informou que os crimes atribuídos aos investigados podem resultar em penas que somam até 35 anos de prisão. As investigações continuam para aprofundar a origem dos recursos e identificar outros envolvidos na rede criminosa.