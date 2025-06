Gripe aviária: até o momento, nenhum país suspendeu a importação da carne do DF

Após a confirmação de um caso de gripe aviária no Jardim Zoólogo de Brasília, o secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, Rafael Bueno, afirmou que, até o momento, nenhum dos países que compram carne de aves do DF declarou suspensão de exportações.

“O único país que fez a paralisação das importações, não é devido ao caso de gripe aviária no DF, foi o México, que paralisou as compras de todo o Brasil, logo que teve o caso no Rio Grande do Sul”, esclareceu Bueno, durante coletiva de imprensa no Palácio do Buriti, nesta quarta-feira (4/6).

Em 2024, o mercado de avicultura movimentou R$ 1 bilhão para a economia do DF. Cerca de 70% das aves produzidas aqui são exportadas, principalmente para a Arábia Saudita, Japão, Rússia e México.

“Como nosso mercado comprador é muito exigente, os níveis de biossegurança são muito altos”, afirmou Bueno, que aproveitou a oportunidade para ressaltar que a população não precisa se preocupar quanto ao contágio pela carne ou ovos consumidos. “Desde que preparados corretamente e cozidos, não há risco de contágio”.