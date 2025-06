Brasiliense integra equipe de voluntários com destino à Faixa de Gaza

O brasiliense Thiago Ávila, de 38 anos, é o único brasileiro na expedição que segue rumo a Gaza com o objetivo de protestar contra o bloqueio imposto pelo governo de Israel ao território palestino. Junto à ativista sueca, Greta Thunberg, 22, o brasileiro integra a equipe que conta com 12 voluntários de diferentes partes do mundo.

O barco saiu de Sicília, no sul da Itália no último domingo (1/06) para realizar intervenções no território, entre elas o fornecimento de ajuda humanitária com comidas e suprimentos médicos, divulgar e chamar atenção do mundo para a causa, além de estabelecer um corredor humanitário na Faixa de Gaza. O grupo está no quarto dia de viagem e deve chegar ao destino no fim de semana do dia 7 de junho.

O ativista ambiental também estava na última missão humanitária realizada no início de maio. Na ocasião, o barco “Conscience” pegou fogo após, supostamente, ser atingido por drones israelenses. Thiago faz parte do movimento Freedom Flotilla Coalition, organização fundada em 2010 que luta contra o bloqueio promovido por Israel.

Nas redes sociais, Thiago atualiza os seguidores sobre a viagem que está realizando. Em um vídeo publicado em seu Instagram, relata ter visto um drone. Veja o vídeo:

* Estagiários sob a supervisão de Mila Ferreira