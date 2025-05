Hran inaugura nova unidade especializada em cirurgia bariátrica

O Hospital Regional da Asa Norte (Hran) inaugurou, nesta quarta-feira (21), a nova Unidade Especializada em Cirurgia Bariátrica, que passa a oferecer uma estrutura mais moderna e acolhedora para pacientes com obesidade. A reforma do espaço, de 90 metros quadrados, foi viabilizada com R$ 200 mil e durou cerca de um ano.

O novo ambiente conta com mobiliário adaptado para pessoas com obesidade, aparelhos de ar-condicionado, quatro consultórios médicos e duas salas destinadas ao atendimento de psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais. A proposta é oferecer não apenas o procedimento cirúrgico, mas também todo o suporte necessário antes e depois da operação.

Referência na área, o Hran é o único hospital da rede pública do Distrito Federal habilitado pela Secretaria de Saúde a realizar cirurgias bariátricas. Desde a criação do serviço, há 16 anos, já foram realizadas mais de mil intervenções, segundo dados da própria pasta.

“Além da cirurgia, o Hran também faz um serviço importante de apoio e acolhimento pré e pós-cirúrgico, que é essencial para garantir o sucesso de um procedimento tão delicado. Então, é mais do que necessário que esses profissionais tenham um espaço adequado para trabalhar e atender com dignidade”, afirmou Paula Belmonte, durante a cerimônia de inauguração. O evento contou ainda com a presença do secretário de Saúde do DF, Juracy Lacerda, e do deputado distrital Jorge Vianna.

A médica Ana Carolina Fernandes, responsável técnica pelo serviço no hospital, se emocionou ao falar sobre a importância da nova estrutura. “Aqui, o paciente será atendido, acolhido e acompanhado por diversos profissionais, sem precisar se deslocar. Tudo acontece no mesmo local”, destacou.

Com a ampliação do espaço e a integração do atendimento multidisciplinar, a nova unidade reforça o papel do Hran como referência no cuidado integral de pacientes com obesidade no Distrito Federal.