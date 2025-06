Execução à queima-roupa no Gama: polícia prende atirador; mandante está foragido

Policiais da 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prenderam o autor de um homicídio ocorrido em novembro de 2024, no bar Clube dos Terríveis, na Quadra 9 do Setor Sul. O rapaz foi surpreendido com quatro tiros à queima-roupa na escadaria do local. A execução ocorreu em meio aos frequentadores.

As investigações identificaram Lucas Ryan como o mandante do crime, foragido até então e acusado de envolvimento em outros dois assassinatos. Segundo o delegado William Ricardo, adjunto da 14ª DP, o responsável por abrir fogo contra a vítima foi detido na terça-feira.

De acordo com o investigador, o alvo dos disparos era outro homem que estaria no fundo do salão e acabaram atingindo o amigo dele, que estava sentado na calçada. A PCDF pede para que, quem souber do paradeiro do mandante, ligue para o número 197.