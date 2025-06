crime

Flagrada com R$ 40 mil escondidos no carro, integrante de quadrilha do cobre é presa A mulher presa com R$ 40 mil no estepe do carro é apontada, pela polícia, como integrante de uma organização criminosa especializada no furto e receptação de fios de cobre. A prisão faz parte da operação PowerCut, desencadeada em 2024