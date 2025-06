Agências do trabalhador oferecem 23 vagas de emprego ao público PcD

Está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho? Nesta quinta-feira (5/6), 815 vagas de emprego estão sendo divulgadas pelas agências do trabalhador, no Distrito Federal. A oportunidade de destaque vai para o cargo de condutor escolar terrestre, com salário de R$ 2,5 mil, além de benefícios. A vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. São três oportunidades disponíveis em Sobradinho, e o requisito é ter ensino médio completo. Não é necessário ter experiência comprovada.

Aos que estão buscando pelo primeiro emprego ou querem se recolocar no mercado de trabalho, há 30 vagas disponíveis para atendente de padaria em Samambaia Norte, com salário de R$ 1.606, além dos benefícios. Não é necessário comprovar experiência, e o grau de escolaridade exigido é de ensino fundamental completo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os interessados podem se cadastrar pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (na aba “Emprego”) ou comparecer a uma das 14 agências do trabalhador do DF, que funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. O cadastro também vale para futuras oportunidades, já que o sistema cruza os perfis com as vagas disponíveis.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).