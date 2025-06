Vídeo: operação apreende carga irregular com 8 mil maços de cigarros

Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram presos após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreender uma carga irregular com 8 mil maços de cigarros. O carregamento não possuía documentação fiscal válida, e a nota apresentada pela dupla mostrava indícios de falsificação. O caso ocorreu nesta quarta-feira (4/6), em São Sebastião.

A abordagem ocorreu após uma equipe do Tático Operacional Rodoviário (TOR) identificar um veículo que circulava com os vidros laterais cobertos por panos, impedindo qualquer visibilidade do interior. A prática, além de ser uma infração ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), levantou suspeitas por indicar possível tentativa de ocultação de carga irregular.

Os dois ocupantes do veículo demonstraram nervosismo e apresentaram informações contraditórias acerca da origem e o destino da viagem. Diante do comportamento suspeito e da impossibilidade de visualizar o conteúdo no interior do carro, os policiais realizaram a busca veicular. Confira o vídeo da apreensão:

No compartimento de carga e nos bancos traseiros, foram encontrados aproximadamente 8 mil maços de cigarros provenientes de Minas Gerais e com destino ao Distrito Federal. Como o carregamento não possuía documentação fiscal válida e a nota apresentada tinha indícios de falsificação, o material foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados à sede da Secretaria de Fazenda do DF. A pasta atuou em conjunto com a PMDF na operação, que visa combater o comércio ilegal e a sonegação de impostos.

