Brasília é um dos destinos mais hospitaleiros do Brasil, diz pesquisa

Brasília aparece na pesquisa com outras quatro cidades do Centro-Oeste - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma pesquisa divulgada pela plataforma Airbnb mostra que Brasília está entre os destinos mais hospitaleiros do Brasil. No levantamento, a capital do país aparece ao lado de outras cidades do Centro-Oeste: Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso — todas no estado de Goiás.

Os dados da plataforma destacam os destinos mais hospitaleiros em cada região do Brasil, levando em conta critérios como facilidade no check-in, agilidade na comunicação e na resolução de imprevistos, organização e limpeza do espaço, localização adequada e custo-benefício das hospedagens. Confira os locais mais hospitaleiros, de acordo com o Airbnb:

Centro-Oeste: Brasília (DF), Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás (GO);

Nordeste: Salvador (BA), João Pessoa (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Ipojuca (PE);

Norte: Belém (PA), Manaus (AM), Palmas (TO), Salinópolis (PA) e Boa Vista (RO);

Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), Guarujá (SP) e Praia Grande (SP);

Sul: Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC), Porto Alegre (RS) e Foz do Iguaçu (PR).

Mulheres e idosos

Entre os anfitriões no Airbnb, o crescimento entre mulheres e idosos é destaque. As cidades consideradas as mais hospitaleiras, Ipojuca (PE), Salinópolis (PA) e Caldas Novas (GO), registraram maior aumento na quantidade de anfitriãs — quase três vezes.

Esses destinos também se destacaram no aumento de anfitriões com mais de 60 anos. Segundo a pesquisa, nos últimos 12 meses, idosos que oferecem seus imóveis para aluguel quadruplicaram em Salinópolis e mais do que triplicaram em Ipojuca e Caldas Novas.