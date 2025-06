DF registra a menor temperatura do ano nesta sexta-feira (6/6)

Por Marcelo Thompson Flores— O Distrito Federal amanheceu com a menor temperatura do ano, registrada no início da manhã desta sexta-feira (6/6) em Águas Emendadas, quando os termômetros marcaram 10,8ºC. Entretanto, a frente fria que chegou na região sul do Brasil não deve afetar a Capital Federal.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a expectativa é que o frio e a estiagem aumentem no fim de semana. "A tendência é que as temperaturas caiam junto da umidade. Mesmo sem uma massa de ar fria aqui na capital, essas mudanças são características desta época do ano", relata o meteorologista Olívio Bahia.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 40% e 90% nesta sexta-feira (6/6) e a temperatura, entre 14°C a 26°C. "Não temos previsão de chuva para o final de semana. Mas se chover, continua o cenário de secura aqui no DF. A gente já começa a ver essa época do ano a grama começando a ficar mais cinza, os ipês florescendo e o ar ficando bem mais seco", pontua Olívio Bahia.

Para o fim de semana, o frio deve se espalhar ainda mais, com mínimas de 11C° a 14°C e máximas de 25°C a 28°C, dependendo da localidade. A umidade também cairá, ficando entre 30% a 90%.

Cuidados

No período da seca, alguns cuidados devem ser tomados para evitar complicações com a baixa umidade.