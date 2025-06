Terracap promove plantão neste sábado (7/6) para regularização no Jóquei

A Terracap vai realizar um plantão neste sábado (7/6), das 9h às 17h, em sua sede, no Setor de Áreas Municipais (SAM), Bloco F, próximo ao Palácio do Buriti, para atender moradores do trecho 1 de Vicente Pires, conhecido como Jóquei, que tem interesse em apresentar propostas de compra ou concessão dos lotes incluídos no Edital nº 02/2005 de Venda Direta. A data final para entrega de suas sugestões é dia 10 de junho.



O edital contempla 365 imóveis residenciais, com valores a partir de R$ 119,7 mil, já com os descontos previstos. Também está vigente o Edital nº 03/2025, com 17 lotes não residenciais, cujo prazo para propostas vai até 10 de julho.



As propostas podem ser entregues presencialmente ou de forma digital, pelo site da Terracap (www.terracap.df.gov.br) ou aplicativo da agência, e o atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 7h às 19h.

Para demais informações: (61) 3350-2222 ou via chat on-line no portal da Terracap.