Codhab-DF abre edital para programa emergencial de construção

Nesta sexta-feira (6/6), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) publicou o Edital de Credenciamento nº 01/2025, voltado à habilitação de lojas para o Programa Material de Construção (PMC).

O programa fornece materiais básicos de construção civil para pessoas e famílias de baixa renda atingidas por situações emergenciais, como incêndios, chuvas intensas, alagamentos, enchentes, deslizamentos, vendavais e outros eventos climáticos ou geo-hidrológicos. Também contempla famílias em processo de realocação de áreas de risco.

O fornecimento é feito por meio do Cartão Material de Construção (CMC), no valor de R$ 15 mil, que deve ser usado nas lojas credenciadas, conforme os critérios definidos no edital. Para receber o benefício, as famílias devem ter renda mensal de até cinco salários mínimos, estar habilitadas na Codhab e ter a situação de emergência comprovada pela Defesa Civil do DF e pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

O credenciamento das empresas começou às 10h desta sexta-feira (6). As lojas de material de construção podem se credenciar exclusivamente por meio da página eletrônica https://extranet.codhab.df.gov.br/diate, onde está disponível o edital com todos os anexos.