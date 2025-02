Codhab-DF cria comissão para planejar concurso; entenda

RP Raphaela Peixoto

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) publicou, na edição desta terça-feira (18/2) do Diário Oficial do DF, uma instrução que cria a Comissão de Planejamento de um futuro concurso público da companhia.

Segundo o documento, o grupo será responsável pela análise, estudos e elaboração de propostas para a realização do novo certame. A portaria ainda estabelece que a "Comissão deverá apresentar à Diretoria Executiva da Codhab um relatório consubstanciado para a pretensa contratação".

Em nota, a Codhab-DF revelou que não há prazo, previsão ou autorização para a realização do certame. A companhia ainda afirmou que "a portaria publicada limita o trabalho da comissão à fase de estudos e planejamento, visando apresentar a Diretoria Colegiada um relatório circunstanciado, para no futuro ser solicitado a autorização do Governo do Distrito Federal (GDF) para abertura de um novo concurso público para contratação de novos empregados públicos".

Prazo de validade do último concurso

Outra instrução, também publicada nesta terça-feira (18/2), determina a suspensão, por prazo indeterminado, da contagem do prazo de validade do concurso Codhab-DF, realizado em 2018. De acordo com o documento, o prazo volta a ser contado após deliberação do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

O certame, organizado pelo Instituto Quadrix, foi homologado em 2019 e ofertou 59 vagas efetivas e 177 para formação de cadastro reserva. À época 68.109 candidatos fizeram as provas. O salário ofertado variam entre R$ 2.500,00 e R$ 4.995,45.