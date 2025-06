Pentecostes leva multidão de fiéis ao Taguaparque nesta sexta-feira (6/6)

A Festa de Pentecostes 2025 chega ao segundo dia de celebrações no Taguaparque, nesta sexta-feira (6/6), com uma programação marcada por momentos de louvor e a tradicional Missa de Cura e Libertação. O evento marca os 25 anos da revelação das Velas de Pentecostes e conta com uma nova estrutura, montada para receber milhares de fiéis nos três últimos dias de celebração.

A programação desta sexta começa às 18h, com louvor conduzido por Crícia Martins e pela Banda São Rafael. Às 19h, o padre Moacir Anastácio celebra a Missa de Cura e Libertação, com a consagração da primeira Vela de Pentecostes, dedicada ao Pai.

Ministério



Em meio à celebração da Semana de Pentecostes, Silvânia Semiana, 57 anos, e Aracely Pena, 46, compartilham suas experiências de fé e serviço. Moradoras de Taguatinga e Riacho Fundo I, respectivamente, as duas estão acostumadas a servir no evento, mas este ano decidiram viver o evento de forma diferente.

"Sempre fomos servidoras. Participei de vários Pentecostes, desde o primeiro, atuando como apoio, comunicação e liturgia", conta Silvânia. Já Aracely, que também dedicou anos ao ministério, ressalta a importância de se alimentar espiritualmente: "Esse ano vim só para participar, sem servir. É um momento de revigorar a fé e buscar qualidade de vida".

Para ambas, o Pentecostes é um tempo de avivamento e renovação. "Aqui, a gente renova o espírito para enfrentar as lutas do dia a dia", afirma Aracely, destacando a condução do Padre Moacir Anastácio, fundador do evento. Silvânia complementa: "O Espírito Santo significa tudo. Ele nos traz clareza, discernimento e nos renova todos os dias". Em um mundo marcado por desafios, as duas encontram no evento a força para seguir em frente, carregando no coração a certeza de que a fé é um farol inabalável.

Programação

A Semana de Pentecostes 2025 teve início no domingo (1º/6), no Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes, onde foi celebrada até quinta-feira (5/6). A partir desta sexta, a festa se concentra no Taguaparque e segue até domingo (8/6). Ao longo dos oito dias, a programação inclui missas, momentos de oração e adoração ao Santíssimo, pregações e louvores, além de uma tenda vocacional, lojas de artigos religiosos e praça de alimentação.

Com o tema “Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja” (Missal Romano), esta é a 26ª edição da Semana de Pentecostes, uma das maiores festas do país dedicadas ao Espírito Santo. Desde sua origem, a celebração já passou por diversos locais do Distrito Federal e, há mais de uma década, tem seus três últimos dias consolidados no Taguaparque, em Taguatinga, onde recebe fiéis do DF, do Entorno e de outros estados e países.

A programação segue no sábado (7/6), com Santa Missa às 19h, celebrada pelo Cardeal Dom Paulo Cezar Costa e concelebrada pelo padre Moacir Anastácio. Na ocasião, será consagrada a segunda Vela de Pentecostes, dedicada ao Filho. No domingo (8/6), Dia da Solenidade de Pentecostes, a celebração de encerramento acontece às 16h, com consagração da terceira vela, dedicada ao Espírito Santo.