Mulher morre atropelada por ônibus na Rodoviária do Plano Piloto

Uma mulher de 37 anos morreu atropelada por um ônibus na Rodoviária do Plano Piloto, nesta sexta-feira (6/6). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal trata-se de uma pessoa em situação de rua que tentou atravessar na frente do ônibus na hora que ele estava estacionando na baia, por volta das 15h. O óbito foi declarado ainda no local.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local e encontrou a vítima com lesões extensas na cabeça, tórax e abdômen e sem sinais vitais.

Diante da situação, a Viação Marechal responsável pelo ônibus informou que desde os primeiros instantes, a empresa deslocou uma equipe ao local para acompanhar de perto a situação e oferecer apoio às autoridades competentes. “A Marechal aguarda a conclusão da perícia para entender com precisão as circunstâncias do ocorrido”, declarou.

“A empresa lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua solidariedade aos familiares e amigos da vítima neste momento de dor. A empresa segue à disposição para colaborar com as investigações e prestar todos os esclarecimentos necessários”, concluiu.