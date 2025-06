Aves Silvestres são resgatadas de cativeiro no Riacho Fundo II

As aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama) - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), resgatou quatro pássaros silvestres que estavam sendo criados ilegalmente em cativeiro. A ação ocorreu nesta sexta-feira (6/6) no Riacho Fundo II.

A equipe de Rádio Patrulhamento Ambiental (RPA) do BPMA recebeu uma denúncia informando sobre a presença de aves silvestres mantidas irregularmente em uma residência. No local, foram encontrados quatro exemplares da espécie conhecida como baiano (Sporophila nigricollis).

O responsável pela guarda dos animais foi autuado em flagrante. Ele responderá por crime ambiental, com base no artigo 29, caput, inciso III, da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), que tipifica a guarda irregular de espécimes da fauna silvestre.

As aves apreendidas serão encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama). No local, elas receberão os cuidados veterinários necessários e passarão por um processo de reabilitação para posterior destinação adequada, que pode incluir a soltura na natureza.