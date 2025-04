Quatorze aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro são resgatadas

Quatorze aves silvestres brasileiras foram resgatadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) neste domingo (6/4), durante uma operação de fiscalização ambiental no Recanto das Emas. Os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiro, sem autorização dos órgãos competentes, e estavam em condições inadequadas.

A ação foi realizada pelo Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com base em informações do serviço de inteligência da corporação. Entre as espécies resgatadas estavam nove canários-da-terra (Sicalis flaveola), quatro baianos (Sporophila nigricollis) e um baiano (Sporophila caerulescens).

Dois responsáveis foram autuados por crime contra a fauna, conforme o artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), e responderão em liberdade. As aves foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama), onde receberão cuidados antes de possível reabilitação e devolução à natureza.