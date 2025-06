Foragido por estupro e lesão corporal é preso durante bloqueio policial

Um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de estupro, lesão corporal grave e infrações previstas na Lei Maria da Penha foi capturado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta sexta-feira (6/5), durante um ponto de bloqueio no Paranoá.

A abordagem ocorreu às 23h48 e foi realizada pela equipe do Grupo de Operações de Trânsito do Batalhão de Polícia de Trânsito (GOT Bravo/BPTran). O suspeito se recusou a apresentar documentos e a informar seus dados pessoais. Diante da resistência, foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia para identificação.

Na unidade policial, após consulta ao sistema, foi confirmado um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso e entregue à autoridade competente para as devidas providências.