Invasão de propriedade termina com tiros e detenção no Itapoã

Um incidente envolvendo invasão de propriedade e disparos de arma de fogo movimentou a manhã desta sexta-feira (6/6) no Itapoã. Tudo começou quando uma equipe do Serviço Voluntário Gratificado (SVG) do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada por volta das 7h30 na Chácara 48 Euller Paranhos, próximo ao Condomínio Jardim Genebra.

No local, os policiais encontraram o proprietário do terreno com um indivíduo já detido. Segundo o relato do proprietário, o homem portava uma ferramenta de corte e já havia danificado parte da cerca da propriedade. Apesar das advertências, o invasor teria avançado agressivamente em direção ao proprietário e seu irmão.

Temendo pela segurança de ambos, o proprietário efetuou disparos em direção ao solo para conter o agressor. A ferramenta de corte e a arma de fogo foram apreendidas pela PMDF. Ambos os envolvidos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) para prestar depoimento.