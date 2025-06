Brasília recebe comemoração especial no mês da Marinha

Em comemoração ao Dia da Marinha, celebrado em 11 de junho, a Marinha do Brasil (MB) preparou uma série de atividades em Brasília durante o chamado Mês da Marinha. A programação inclui ações de saúde pública, apresentações musicais, exposições militares e o lançamento da Rádio Marinha na capital federal. O objetivo é aproximar a população das atividades da Força Naval, reforçando sua importância estratégica para o país, especialmente na defesa do mar e das hidrovias brasileiras.

As celebrações começam no domingo (8/6), com a tradicional Cerimônia de Substituição da Bandeira Nacional, às 10h, na Praça dos Três Poderes. Na ocasião, será lançada a Rádio Marinha de Brasília, vinculada ao Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN), que passará a operar na frequência 95.7 FM, com alcance estimado de até 3 milhões de pessoas. A solenidade contará com a execução do Hino Nacional e do Hino à Bandeira, salva de 21 tiros de canhão, além da participação da Banda Marcial e do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

Ainda no domingo, a Marinha também dará início à Ação Cívico-Social (ACISO), com a instalação de um Hospital de Campanha (HCmp) nas proximidades do estacionamento 11 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. O local oferecerá, até 14 de junho, atendimentos gratuitos à população nas especialidades de clínica médica, ortopedia, pediatria, odontologia, psicologia e assistência social, das 9h às 17h. A ação contará com uma equipe de 37 profissionais, composta por militares da Unidade Médica Expedicionária da Marinha (UMEM) e do Hospital Naval de Brasília.

O público também poderá participar de palestras sobre saúde mental, oficinas de escovação dental e instruções de primeiros socorros. Uma exposição interativa explicará, de forma didática, o funcionamento do hospital. No mesmo espaço, serão exibidos veículos e equipamentos operacionais da Marinha, como o carro lagarta anfíbio (CLAnf), lancha de operações ribeirinhas, blindados Piranha IIIC e JLTV, além do Sistema Lançador Múltiplo Universal com o míssil antinavio MANSUP.

A programação musical inclui duas apresentações da Banda Sinfônica do CFN, às 14h e às 18h30, e uma da Banda Marcial do CFN e do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa, às 16h, também no domingo (8/6). Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.