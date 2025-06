Terracap realiza plantão de regularização para atender moradores do Jóquei

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) realiza neste sábado (7/6), das 9h às 17h, um plantão extraordinário de atendimento para receber propostas de moradores do trecho 1 de Vicente Pires, mais conhecido como Jóquei. O plantão foi organizado para atender os ocupantes contemplados no edital 02/2005 de Venda Direta, que têm até a próxima terça-feira (10) para entregar as propostas de compra ou concessão dos terrenos.

O chamamento 02/2025 contempla 365 imóveis com uso residencial, localizados em lotes remanescentes do trecho 1 do Setor Habitacional Vicente Pires, cuja regularização dependia de estudos ambientais mais detalhados. Os valores dos terrenos começam em R$ 119,7 mil (200,19 m²), considerando a dedução da infraestrutura executada pelos ocupantes e a valorização dessas obras.

Além disso, também está aberto o Edital 03/2025, que oferta 17 imóveis com uso não residencial unifamiliar. Alguns desses terrenos poderão ser adquiridos como residenciais, de acordo com a situação fática. Para esses casos, o prazo de entrega das propostas vai até o dia 10 de julho. No entanto, os ocupantes também poderão ser atendidos no plantão deste sábado. Os valores iniciais dos terrenos de uso misto são de R$ 103,3 mil (171,17 m²), com os descontos legais já aplicados.

Nos dois editais, é a primeira vez que os imóveis são incluídos em uma oferta de venda direta. Quem se cadastrar na Terracap e optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor do imóvel. O cadastramento é obrigatório e pré-requisito para o processo de regularização.

Os interessados também contam com opções de financiamento. Instituições financeiras parceiras oferecem linhas de crédito específicas para imóveis regularizados. Nesse caso, o pagamento à Terracap é feito de forma integral e com abatimento, enquanto o comprador paga o financiamento ao banco. Os interessados também podem parcelar diretamente com a Terracap, com prazo máximo de até 360 meses.

Segundo a Resolução nº 269 da Terracap, o mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, mas com redução progressiva dos descontos e benefícios.

Entregar de proposta

A entrega da proposta de compra e da documentação exigida pode ser feita presencialmente no edifício-sede da Terracap, das 7h às 19h — incluindo o plantão deste sábado (7), das 9h às 17h —, ou de forma online, pelo site da Terracap ou pelo aplicativo disponível para Android e iOS.

Para envio digital, o interessado deve acessar o menu “Serviços” e clicar em “Regularização - Venda Direta”. Ao abrir “Terracap - Serviços Online”, será necessário fazer login e acessar “Regularize Venda Direta”. Após selecionar “Passo 1 – Seleção de Imóvel”, o sistema solicitará o cadastro. Em seguida, o ocupante passará para o “Passo 2 – Criar proposta”, onde deverá confirmar as informações e fazer o upload dos documentos necessários. Após o envio, o processo estará concluído.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (61) 3350-2222 ou via chat online no portal da Terracap. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.