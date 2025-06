Foragido desde 2015, motorista que estuprou passageira é preso

Um homem foragido da Justiça desde 2015 por estupro foi capturado pelas equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) na noite dessa sexta-feira (6/6). Contra o acusado havia um mandado de prisão condenatório de 13 anos e 10 meses de prisão.

O crime ocorreu em 29 de novembro de 2015, por volta das 22h. Segundo as informações, o autor trabalhava fazendo lotação e, naquele dia, quando passava próximo ao balão do Novo Gama (GO), no Entorno do DF, atendeu uma passageira. O motorista teria desviado a rota e levado a mulher para uma estrada de terra, onde a estuprou.

A ação de captura começou após as equipes da PCDF receberem uma denúncia indicando que o foragido estaria residindo em Brazlândia e costumava frequentar bares e comércios da região durante a noite, especialmente nos finais de semana. Na semana passada, ele foi avistado em um bar conhecido da cidade, o que ajudou a estreitar o cerco policial.

Os policiais intensificaram os levantamentos e, com base em informações obtidas durante a investigação, localizaram o homem na altura da quadra 33 de Brazlândia. Ele foi localizado, abordado pelos policiais e conduzido à 18ª Delegacia de Polícia, de onde será encaminhado ao sistema prisional para o início do cumprimento de sua pena.