Ladrão de placas de carro toca o terror na Asa Norte; suspeito é preso em operação

A Polícia Civil (PCDF) prendeu um suspeito de envolvimento em uma onda de furtos de placas de carro que vinha aterrorizando a Asa Norte. A detenção é resultado da Operação "Fora da Lei", realizada pela Seção de Investigação Geral (SIG) da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após a região registrar 64 ocorrências desse tipo de crime em apenas três meses — quase um por dia. Veja:

A prisão do suspeito ocorreu nas imediações da SGAN 910, próximo à Casa do Ceará. No momento da abordagem, ele confessou a autoria dos furtos, alegando que agia sob efeito de entorpecentes. O homem detido também revelou que as placas subtraídas eram descartadas em caçambas de lixo, uma tática para dificultar a recuperação dos itens por parte dos proprietários.

A PCDF informou que as investigações da Operação "Fora da Lei" prosseguem em andamento, com o objetivo de identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos, reafirmando o compromisso da corporação no combate aos crimes patrimoniais e na garantia da segurança da população do Distrito Federal.

A investigação da 2ª DP contou com o levantamento de imagens de segurança e a coleta de informações junto às vítimas, estratégia que se mostrou crucial para a identificação do autor.