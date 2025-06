Dupla que levava R$ 600 mil em drogas para o Ceará é presa em ônibus

Dois traficantes foram presos com cerca de R$ 600 mil em drogas, em Cristalina (GO). Os homens, de 18 e 19 anos, viajavam em um ônibus interestadual e confessaram que entregariam os entorpecentes em uma cidade do Ceará. A prisão foi efetuada pelos policiais militares do Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO/COD).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As drogas estavam armazenadas em três malas e as bagagens estavam dentro do ônibus. Durante a abordagem, os militares encontraram 62kg de maconha e 9kg de cocaína enrolados em um lençol.

A dupla foi presa em flagrante. À polícia, os dois confessaram que se deslocariam para o Ceará para fazer a entrega da carga.