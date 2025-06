Marinha lança rádio e faz ações para população

No primeiro domingo do mês, às 10h, a Bandeira do Brasil da Praça dos Três Poderes sempre é trocada por uma nova. A cerimônia fica a cargo de quatro órgãos que revezam a função — Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea Brasileira e Casa Militar do Distrito Federal. O momento reúne os olhares atentos da população que aprecia o turismo cívico na capital do país.

Em junho, quem ficou responsável pela tarefa foi a Marinha, que aproveitou a oportunidade para tornar o evento parte de sua programação do Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho. Com um grande espetáculo da Banda Marcial de Fuzileiros Navais, os marinheiros desceram a bandeira antiga e hastearam a nova. O tecido, de importância simbólica nacional tem 286 m² e está a 100 metros de altura em relação ao chão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para muitos que costumam assistir ao evento, a troca é uma atividade patriota. "Trago meu filho desde pequeno para assistir à troca, já virou uma tradição. É um momento através do qual podemos nos reconectar e valorizar nosso país, que é tão maltratado", contou o agente de viagens Ricardo Monteiro, 47. Ele estava com seu filho João Ferreira, de 13 anos. "É um vínculo de pai e filho. Toda a nossa família gosta dessa área militar e eu acho legal que, por meio disso, podemos estar mais próximos", apontou João.

O evento, embora feito de forma mensal, não é tão conhecido por toda a população. A publicitária Cátia Matozo, de 50 anos, viu uma publicação no Instagram e decidiu trazer a família para ver a cerimônia. "É linda a troca de bandeiras, mas acho que a população poderia participar mais se tivesse locais ou os estacionamentos abertos para a gente poder parar mais próximo da praça", contou Cátia, que disse ter andado muito do carro à praça e, por isso, havia perdido o início do hasteamento. "Eu adorei o evento, mas não sei se viria outras vezes justamente por esse motivo. É complicado, ainda mais para quem traz crianças", completou ela, que trouxe sua filha Isabela, 12, sua mãe, Maria Rosa Matozo e seu irmão Marcelo Matozo.

Na ocasião, também foi lançada a Rádio Marinha de Brasília, vinculada ao Comando do 7º Distrito Naval (Com 7º DN), que passará a operar na frequência 95.7 FM.

Dia da Marinha

Como parte da programação do Dia da Marinha, comemorado em 11 de junho, o órgão está realizando iniciativas para aproximar a população das atividades da Força Naval, reforçando sua importância estratégica para o país. Entre as atividades, estão ações de saúde pública, apresentações musicais e exposições militares.

Também ontem, os militares lançaram a Ação Cívico-Social (ACISO), com a instalação de um Hospital de Campanha (HCmp) no estacionamento 11 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. No local, que funcionará até 14 de junho, a população pode realizar atendimentos gratuitos na clínica médica, ortopedia, pediatria, odontologia, psicologia e assistência social. O ponto de acolhimento funciona das 9h às 17h e contará com uma equipe de 37 profissionais, composta por militares da Unidade Médica.

Ainda no estacionamento 11 do Parque da Cidade, está sendo feita uma exposição de veículos e equipamentos operacionais da Marinha, como o carro lagarta anfíbio (CLAnf), a lancha de operações ribeirinhas, os blindados Piranha IIIC e JLTV e o Sistema Lançador Múltiplo Universal com o míssil antinavio MANSUP.





Hospital de Campanha (HCmp) da Marinha

Serviço

Hospital de Campanha (HCmp)

Atendimento: Gratuito

Horário: 9h às 17h

Local: Parque da Cidade Dona Sarah Kubistschek

Especialidades: Clínica médica; Ortopedia; Pediatria; Odontologia; Psicologia e Assistência Social