Acidente entre moto e carro interdida vias na Ponte do Bragueto

Um motociclista de 29 anos ficou ferido após se envolver em uma colisão com um carro na via marginal da Ponte do Bragueto, sentido Lago Norte, neste sábado (7/6). O acidente ocorreu por volta das 19h e mobilizou duas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No local, os socorristas encontraram uma colisão entre um Honda Civic prata e uma motocicleta Yamaha Crosser 160 preta. O condutor da moto, identificado como O. C. L., foi atendido ainda consciente e orientado, apresentando fratura na perna direita. Ele recebeu os primeiros socorros no local, com imobilização do membro e estabilização dos sinais vitais, sendo encaminhado em seguida ao Instituto Hospital de Base de Brasília.

O motorista do carro não se feriu e não precisou de atendimento médico. Para garantir a segurança da operação de resgate, duas faixas da via foram temporariamente interditadas. A dinâmica do acidente não foi esclarecida até o momento. A Polícia Militar do DF ficou responsável pela cena após a retirada da vítima.